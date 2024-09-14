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«Айлендерс» подписали пробные контракты с Мартином и Кинкейдом. Клаттербака в лагере не будет

«Айлендерс» пригласили Мэтта Мартина на просмотр, Кэла Клаттербака – нет.

Генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло сообщил, что 35-летний форвард Мэтт Мартин, отыгравший за команду 13 сезонов, приедет в тренировочный лагерь на условиях пробного контракта. 

«Он законный кандидат. Мы поговорили, он хочет играть. Мы полностью открыты и честны. Мы примем лучшее для команды решение по итогам тренировочного лагеря», – сообщил Ламорелло. 

При этом 36-летний форвард Кэл Клаттербак, отыграший за команду 11 сезонов, в лагерь не приедет. 

Игроки занимают первое и второе место в лиге по числу силовых приемов (с сезона-2005/06, когда ведется статистика). В активе Клаттербака 4029 хитов, Мартина – 3854. На третьем месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (3633). 

Также в тренировочный лагерь «Айлендерс» на условиях пробного контракта приедет 35-летний экс-вратарь «Нью-Джерси» Кит Кинкейд (169 матчей в НХЛ). В прошлом сезоне он играл за «Чикаго Вулвс» в АХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Айлендерс»
возможные переходы
logoАйлендерс
logoЛу Ламорелло
logoНХЛ
logoКэл Клаттербак
logoМэтт Мартин
logoКит Кинкейд
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