35-летний Мэтт Мартин начал свой 14-й сезон в «Айлендерс». Один из лидеров НХЛ по хитам подписал контракт с клубом на год и 775 тысяч долларов
35-летний Мэтт Мартин начал свой 14-й сезон в составе «Айлендерс».
В субботу форвард подписал с клубом однолетний контракт на год и 775 тысяч долларов.
Он принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6) и отметился 2 силовыми приемами.
С 3856 хитами в 956 матчах за карьеру Мартин занимает 2-е место в истории лиги по числу силовых приемов (с сезона-2005/06, когда ведется статистика).
Он уступает только бывшему партнеру по команде Кэлу Клаттербаку (4029). На третьем месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (3658).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости