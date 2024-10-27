35-летний Мэтт Мартин начал свой 14-й сезон в «Айлендерс». Один из лидеров НХЛ по хитам подписал контракт с клубом на год и 775 тысяч долларов

35-летний Мэтт Мартин начал свой 14-й сезон в составе «Айлендерс».

В субботу форвард подписал с клубом однолетний контракт на год и 775 тысяч долларов.

Он принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6) и отметился 2 силовыми приемами.

С 3856 хитами в 956 матчах за карьеру Мартин занимает 2-е место в истории лиги по числу силовых приемов (с сезона-2005/06, когда ведется статистика).

Он уступает только бывшему партнеру по команде Кэлу Клаттербаку (4029). На третьем месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона » (3658).