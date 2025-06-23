Каменский о замене «Витязя» на АКМ: «КХЛ должна получить финансовые гарантии, чтобы был аэропорт, гостиницы, условия для комфортного существования хоккеистов»

Валерий Каменский высказался о ситуации с «Витязем».

Ранее стало известно , что подмосковный клуб в ближайшее время будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

Также сообщалось , что АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ. Лига обсуждает это с руководством Тульской области.

«Всегда жаль, когда клубы уходят из лиги, тем более «Витязь » с богатой историей. Может ли АКМ заменить их в КХЛ? В Туле любят хоккей, он там развивается, в частности детско-юношеская школа. Это хоккейный город.

Не думаю, что они пойдут на место «Витязя», может они сами хотят оказаться в КХЛ. У них есть желание войти, но нужно выполнить требования, которые ставит лига. В регламенте есть все пожелания, что должны выполнить команды для захода в КХЛ.

Лига должна получить гарантии финансовые, чтобы был аэропорт, гостиницы и все условия для комфортного существования хоккеистов», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.