Кэйл Флери подписал односторонний контракт с «Сиэтлом» на 950 тысяч долларов. Защитник провел 14 матчей в сезоне НХЛ
«Сиэтл» и Кэйл Флери подписали новый договор.
26-летний защитник продлил соглашение с клубом на два года.
Контракт является односторонним. Зарплата – 890 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Кэйл Флери провел 14 матчей за «Сиэтл» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.
Также хоккеист сыграл 39 игр за «Коачеллу» в чемпионате АХЛ и отметился 26 (7+19) баллами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сиэтла»
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