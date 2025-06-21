Кэйл Флери подписал односторонний контракт с «Сиэтлом» на 950 тысяч долларов. Защитник провел 14 матчей в сезоне НХЛ

«Сиэтл» и Кэйл Флери подписали новый договор.

26-летний защитник продлил соглашение с клубом на два года.

Контракт является односторонним. Зарплата – 890 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Кэйл Флери провел 14 матчей за «Сиэтл » в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.

Также хоккеист сыграл 39 игр за «Коачеллу » в чемпионате АХЛ и отметился 26 (7+19) баллами.