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«Трактор» подписал канадца Дриджера – экс-вратаря «Флориды» и «Сиэтла». Контракт – на сезон

Вратарь Крис Дриджер перешел в «Трактор».

Уральский клуб сообщил о подписании соглашения на один сезон с 31-летним канадским голкипером.

Вратарь в сезоне-2024/25 выступал в АХЛ за «Шарлотт» (20 матчей, коэффициент надежности 2,97, 87,8% отраженных бросков) и «Манитобу» (5 матчей, коэффициент надежности 3,30, 87,2% отраженных бросков).

В НХЛ голкипер играл за «Оттаву», «Флориду» и «Сиэтл», проведя в общей сложности 67 матчей в регулярных чемпионатах.

«С подписанием Криса Дриджера мы закрываем обе вратарские позиции на будущий сезон. Канадец – яркий представитель своей школы, находящийся в самом расцвете карьеры голкипера.

Это габаритный вратарь, прилично поигравший в НХЛ и становившийся призером чемпионата мира. Сейчас Крису нужен новый вызов, который он и получит в «Тракторе».

Уверен, что наша организация и тренерский штаб помогут игроку с быстрой адаптацией и выходом на уровень топов в КХЛ», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
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