Плющев о роспуске «Витязя»: «Если финансы поют романсы, вопросов нет. Ребята создали хорошую инфраструктуру, детско-юношескую школу, интересных воспитанников, жаль»
Владимир Плющев высказался о ситуации с «Витязем».
Ранее стало известно, что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.
«Конечно, жаль, что «Витязь» расформируется. Ребята создали хорошую инфраструктуру, детско-юношескую школу, интересных воспитанников. К сожалению, жизнь диктует свои правила.
Можно говорить что угодно, но если финансы поют романсы, вопросов нет никаких», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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