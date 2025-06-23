Плющев о роспуске «Витязя»: «Если финансы поют романсы, вопросов нет. Ребята создали хорошую инфраструктуру, детско-юношескую школу, интересных воспитанников, жаль»

Владимир Плющев высказался о ситуации с «Витязем».

Ранее стало известно , что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

«Конечно, жаль, что «Витязь » расформируется. Ребята создали хорошую инфраструктуру, детско-юношескую школу, интересных воспитанников. К сожалению, жизнь диктует свои правила.

Можно говорить что угодно, но если финансы поют романсы, вопросов нет никаких», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.