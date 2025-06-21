Плющев о «Салавате»: «Надо жить по средствам, а не витать в облаках и все обещать. В прошлом году команда была в тяжелом положении, но не развалилась»

Владимир Плющев заявил, что «Салавату» следует жить по своим средствам.

Ранее появилась информация о сокращении бюджета «Салавата Юлаева ».

– Уфа теряет своих иностранных лидеров и будет экономить со следующего сезона. Что лучше – жить по средствам или в долг, но бороться за бронзу, как было у «Салавата»?

– Я никогда в банках кредитов не брал и никогда в долг ни у кого не занимал. Давать – давал, не всегда возвращали. Действительно, надо жить по своим средствам, надо выстраивать политику именно таким образом, чтобы понимать, на что можно рассчитывать.

А не витать в облаках и все обещать, но ничего потом не сварганить. Что будет в Уфе, мне сложно сказать, но то, что они будут рассчитывать на свои силы, возможно, это и неплохо. Они в прошлом году были в тяжелом положении, но, в конце концов, команда не разбежалась, не развалилась.

– Еще одна команда КХЛ будет жить не на широкую ногу? Это означает минус один топ-клуб на Востоке и в КХЛ в целом. Это усреднит нашу лигу?

– Лига ведь определила свои приоритеты. Везде декларирует о том, что самая большая задача – это заполняемость трибун. И никак не могут понять такую вещь, что основной проблемой было мастерство.

А вот для этого в лиге делается мало что. Придумываются какие-то глупые правила, никому не понятные, но все начинают их исполнять. У лиги свои интересы, у клубов свои интересы, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.