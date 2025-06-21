  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о «Салавате»: «Надо жить по средствам, а не витать в облаках и все обещать. В прошлом году команда была в тяжелом положении, но не развалилась»
1

Плющев о «Салавате»: «Надо жить по средствам, а не витать в облаках и все обещать. В прошлом году команда была в тяжелом положении, но не развалилась»

Владимир Плющев заявил, что «Салавату» следует жить по своим средствам.

Ранее появилась информация о сокращении бюджета «Салавата Юлаева».

– Уфа теряет своих иностранных лидеров и будет экономить со следующего сезона. Что лучше – жить по средствам или в долг, но бороться за бронзу, как было у «Салавата»?

– Я никогда в банках кредитов не брал и никогда в долг ни у кого не занимал. Давать – давал, не всегда возвращали. Действительно, надо жить по своим средствам, надо выстраивать политику именно таким образом, чтобы понимать, на что можно рассчитывать.

А не витать в облаках и все обещать, но ничего потом не сварганить. Что будет в Уфе, мне сложно сказать, но то, что они будут рассчитывать на свои силы, возможно, это и неплохо. Они в прошлом году были в тяжелом положении, но, в конце концов, команда не разбежалась, не развалилась.

– Еще одна команда КХЛ будет жить не на широкую ногу? Это означает минус один топ-клуб на Востоке и в КХЛ в целом. Это усреднит нашу лигу?

– Лига ведь определила свои приоритеты. Везде декларирует о том, что самая большая задача – это заполняемость трибун. И никак не могут понять такую вещь, что основной проблемой было мастерство.

А вот для этого в лиге делается мало что. Придумываются какие-то глупые правила, никому не понятные, но все начинают их исполнять. У лиги свои интересы, у клубов свои интересы, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Татар-Информ»
logoКХЛ
деньги
logoСалават Юлаев
logoВладимир Плющев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хафизуллин покинет «Салават». Клуб хотел урезать защитнику зарплату, но получил отказ (Metaratings)
17вчера, 19:28
Плющев о «Салавате»: «Делать ставку на легионеров – всегда ошибка. Они могут выиграть маленькое побоище, но никогда не выигрывают войны. Слишком нежные, избалованные»
15вчера, 13:10
Кожевников о «Салавате»: «Бронза была чудом, Козлов выжал из команды 200%. Кем она с новым бюджетом будет играть в предстоящем сезоне – загадка»
1116 июня, 18:47
Главные новости
Пашин о 52-летнем Ковалеве: «Великий игрок. С закрытыми глазами делает вещи, которые я до сих пор не знаю, как исполнить»
343 минуты назад
«Чикаго» выкупит контракт Броди. У Ти Джея оставался еще сезон на 3,75 млн долларов
257 минут назад
Жарков о «Локомотиве»: «Хоккей может быть скучным, но главное, что он дал результат. Связка Радулов – Сурин может нарисовать красоту на льду»
4сегодня, 19:43
«Сибирь» подпишет с Уилсоном контракт на 2 года. Канадец выступал за «Салават» и «Металлург» в прошлом сезоне
сегодня, 19:27
Василий Подколзин: «Хотел бы остаться в «Эдмонтоне» как можно дольше. Мы не выиграли титул, но есть фундамент, надо строить дальше»
1сегодня, 19:15
Денис Голубев об экологии в Магнитогорске: «Все пишут, что там красный или черный снег – я такого не видел. Обычный рабочий город, развивается, прекрасный парк построили»
5сегодня, 18:47
Александр Волков: «Шипачев – легенда, наш Овечкин. Их рекорды сопоставимы. Мы видели, как Вадик переживал, старались помогать ему»
4сегодня, 18:29
Анисин о Ротенберге в «Витязе»: «Клуб не будет серой мышью, станет напоминать команду, где играли я, Панарин, Марков. И хотелось бы вернуть красно-белую форму, ее делали под «Детройт»
13сегодня, 18:09
Максим Березкин: «Хочется стать ключиком к победе «Эдмонтона» в Кубке Стэнли. Моя цель – защитить Кубок Гагарина и поехать в НХЛ через год»
13сегодня, 17:13
«Динамо» может подписать Андреоффа. У форварда 24+18 в 71 матче за «Сибирь» (Артур Хайруллин)
6сегодня, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров о лучшем матче, который видел: «На ЧМ-81 в Стокгольме мы победили шведов 13:1! Потрясающая игра, все делалось в унисон, правильно, своевременно»
2 минуты назад
Жарков о Гру: «У «Трактора» проблем с дисциплиной не было, контроль не требовался. На первом собрании он сказал: кто опаздывает куда-либо, пропускает игру»
16 минут назад
Волков о Квартальнове: «Эмоциональный, переживает за каждую смену. Он дает большую закалку для характера, молодежь потом готова к любым тренерам»
31 минуту назад
Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Возрастные игроки из НХЛ готовы ехать в КХЛ только на хорошие деньги. Из-за инфляции, курса доллара в России играть не так выгодно»
сегодня, 20:01
Дементьев о рекорде Овечкна: «Макдэвиду будет сложно достигнуть планки, которую задрал Александр»
13сегодня, 19:00
Жарков о поражении «Трактора» в финале Кубка Гагарина: «Когда остаешься один, наплывают неприятные воспоминания. Тяжело перед сном, флешбэки невозможно игнорировать»
сегодня, 17:51
Подколзин о посещении русского ресторана с партнерами из «Ойлерс»: «Заказал наливки. Сказал: «Попробуйте что-то новое, а то в своих стейкхаусах все соду пьете»
4сегодня, 17:38
Гришин о Ларионове: «Континентальная фигура. Знаю тренеров, которые так же лояльно относятся к ошибкам игроков, но никто не будет терпеть равнодушия»
сегодня, 17:24
Максим Рыбин: «Эдмонтону» нужен сильный вратарь, Кубок Стэнли со Скиннером не выиграть. Мне доказывали, что он средний голкипер, но какая разница?»
2сегодня, 16:26
Лебедев о рекорде Овечкина: «Радовался за Сашу вместе со своей страной. Он пример для молодежи. Нормальный человек, наш русский парень»
сегодня, 15:56