«Спартак» объявил о переходе прав на Воробьева и Ярового из «Витязя». Подмосковный клуб получит денежную компенсацию

«Спартак» объявил о переходе прав на двух игроков «Витязя».

В обмен на денежную компенсацию красно-белые получили спортивные права на форвардов Ивана Воробьева и Станислава Ярового .

Хоккеисты являются ограниченно свободными агентами. Ранее сообщалось , что оба могут уехать в Северную Америку.

В прошлом сезоне 23-летний Воробьев набрал 26 (13+13) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:31.

Яровой провел 49 матчей за «Витязь » и набрал 12 (9+3) очков при среднем игровом времени 13:16 и полезности «минус 1».

«Витязь» обменял Дорожко и Заседу в «Амур» на денежную компенсацию