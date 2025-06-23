«Спартак» объявил о переходе прав на Воробьева и Ярового из «Витязя». Подмосковный клуб получит денежную компенсацию
«Спартак» объявил о переходе прав на двух игроков «Витязя».
В обмен на денежную компенсацию красно-белые получили спортивные права на форвардов Ивана Воробьева и Станислава Ярового.
Хоккеисты являются ограниченно свободными агентами. Ранее сообщалось, что оба могут уехать в Северную Америку.
В прошлом сезоне 23-летний Воробьев набрал 26 (13+13) очков при полезности «минус 12» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:31.
Яровой провел 49 матчей за «Витязь» и набрал 12 (9+3) очков при среднем игровом времени 13:16 и полезности «минус 1».
«Витязь» обменял Дорожко и Заседу в «Амур» на денежную компенсацию
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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