Березкин о чемпионстве «Локомотива»: «Хорошего парада уже не получится – полагал, сразу организуют. Эмоции подутихнут»

Максим Березкин высказался о чемпионском параде «Локомотива».

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, обыграв «Трактор» (4-1) в финальной серии.

– К сожалению, с отмечанием победы получается накладка, так как чемпионский парад назначили на август. Что думаешь об этом?

– Я полагал, что парад организуют сразу же после чемпионства. Но, к сожалению, это не от меня зависит.

Неизвестно, как это все будет происходить в августе. Эмоции подутихнут, мы будем готовиться к новому сезону. Хорошего парада уже не получится.

– Ну да, тем более, в команде не будет тренера и некоторых ребят. А что делать потенциальным новичкам?

– Согласен. Но это уже не моя головная боль, пусть люди сверху решают.

Но я считаю, что у нас была неделя на то, чтобы отпраздновать чемпионство, – сказал нападающий «Локомотива » Максим Березкин .