Березкин о чемпионстве «Локомотива»: «Хорошего парада уже не получится – полагал, сразу организуют. Эмоции подутихнут»
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, обыграв «Трактор» (4-1) в финальной серии.
– К сожалению, с отмечанием победы получается накладка, так как чемпионский парад назначили на август. Что думаешь об этом?
– Я полагал, что парад организуют сразу же после чемпионства. Но, к сожалению, это не от меня зависит.
Неизвестно, как это все будет происходить в августе. Эмоции подутихнут, мы будем готовиться к новому сезону. Хорошего парада уже не получится.
– Ну да, тем более, в команде не будет тренера и некоторых ребят. А что делать потенциальным новичкам?
– Согласен. Но это уже не моя головная боль, пусть люди сверху решают.
Но я считаю, что у нас была неделя на то, чтобы отпраздновать чемпионство, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.