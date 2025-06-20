39-летний Панин продлил контракт с «Салаватом» на сезон, зарплата – 15 млн рублей. Клуб опубликовал сцену с ДиКаприо из «Волка с Уолл-стрит»: «Я не уйду»

Григорий Панин продолжит выступать за «Салават Юлаев».

39-летний защитник подписал соглашение с уфимским клубом на один сезон. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, зарплата хоккеиста составит около 15 миллионов рублей.

Григорий Панин выступает за клуб из Башкортостана с 2017 года.

В прошлом сезоне хоккеист провел 59 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при полезности «плюс 20».

В плей-офф Кубка Гагарина защитник сыграл 19 игр и сделал одну передачу при полезности «плюс 1».

«Салават Юлаев » в соцсетях опубликовал сцену из фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. В сцене герой ДиКаприо объявляет сотрудникам своей компании, что не уходит из нее.