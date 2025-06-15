Протас о зарплате в «Вашингтоне»: «Я обалдел, когда Мильштейн назвал сумму. Такие деньги надо отрабатывать, держать уровень»

Алексей Протас высказался о своем контракте с «Вашингтоном».

Срок соглашения игрока с кэпхитом 3,375 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

– Алексей Протас, кажется, единственный хоккеист в мире, спросивший у своего агента, когда узнал о зарплате по будущему контракту: «А что так много?»

– Думаю, все же не единственный. Я был удивлен, потому что при обсуждении потенциального контракта в голове у меня была другая сумма. И когда Дэн [Мильштейн] назвал мне другую, то я обалдел. Не ожидал такого поворота.

Но понимал, что такие деньги надо отрабатывать, это серьезная ответственность, и надо держать уровень, – сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.