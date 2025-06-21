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Денис Голубев об экологии в Магнитогорске: «Все пишут, что там красный или черный снег – я такого не видел. Обычный рабочий город, развивается, прекрасный парк построили»

Денис Голубев ответил на вопрос о проблемах с экологией в Магнитогорске.

– Летом вы больше времени проводите в Казани или в Магнитогорске?

– Я уже 15 лет подряд живу в Казани, полностью здесь обосновался. Родители проживают в Магнитогорске, но мы с женой здесь. Кстати, у меня супруга из Казани, поэтому чаще бываю здесь. 

– Правда ли, что в Магнитогорске проблемы с экологией?

– Никогда не замечал. Люди столько лет там живут, играют – с ними все нормально. Когда я оттуда уезжал в 17 лет, то об экологии не задумывался.

Все ведь пишут, что у нас там красный или черный снег, но я такого не видел. Это обычный рабочий город, который неплохо развивается. Там построили прекрасный парк – только рад за Магнитогорск, – сказал нападающий «Барса», родившийся в Магнитогорске.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
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