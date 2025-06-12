Денис Голубев перешел в «Барс» из ВХЛ. Форвард побеждал на МЧМ-2011 и провел 190 матчей за «Ак Барс» в КХЛ

Денис Голубев перешел в «Барс» из Olimpbet ВХЛ.

33-летний нападающий подписал односторонний контракт на сезон.

Прошлый сезон он провел в составе пермского «Молота » и набрал 34 (21+13) очка в 66 матчах с учетом плей-офф.

Голубев является чемпионом мира среди молодежи-2011. В его активе также 190 матчей за «Ак Барс » в Фонбет чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина.

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