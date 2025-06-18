Сергей Черкас: «Овечкин – фанат хоккея. Саша может появиться в составе «Динамо» и поработать на благо хоккея в России»
Сергей Черкас высказался о возможном Александра Овечкина в КХЛ.
Нападающий является воспитанником московского «Динамо».
Контракт 39-летнего российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона.
«Саша – фанат хоккея. Овечкин может появиться в составе московского «Динамо» и поработать на благо российского хоккея уже в России», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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