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Сергей Черкас: «Овечкин – фанат хоккея. Саша может появиться в составе «Динамо» и поработать на благо хоккея в России»

Сергей Черкас высказался о возможном Александра Овечкина в КХЛ.

Нападающий является воспитанником московского «Динамо».

Контракт 39-летнего российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона.

«Саша – фанат хоккея. Овечкин может появиться в составе московского «Динамо» и поработать на благо российского хоккея уже в России», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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Сергей Черкас
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