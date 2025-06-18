Сергей Черкас: «Овечкин – фанат хоккея. Саша может появиться в составе «Динамо» и поработать на благо хоккея в России»

Сергей Черкас высказался о возможном Александра Овечкина в КХЛ.

Нападающий является воспитанником московского «Динамо».

Контракт 39-летнего российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона.

«Саша – фанат хоккея. Овечкин может появиться в составе московского «Динамо» и поработать на благо российского хоккея уже в России», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.