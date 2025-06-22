Майоров о лучшем матче, который видел: «На ЧМ-81 в Стокгольме мы победили шведов 13:1! Потрясающая игра, все делалось в унисон, правильно, своевременно»
Борис Майоров назвал матч Швеция – СССР на ЧМ-1981 лучшим по качеству игры.
Тогда советская сборная разгромила сборную Швеции в финале чемпионата мира со счетом 13:1.
– Лучший по качеству хоккея матч, который видели?
– Это было на чемпионате мира в Стокгольме, 1981 год. Мы обыграли шведов 13:1! После матча ко мне подошел один из руководителей чешского хоккея Костка, мы были много лет знакомы. Говорит: «Борис, я не представляю, как можно так играть». 13:1 обыграть хозяев!
– Это невероятно.
– Игра была просто потрясающая! Все делалось в унисон, правильно, своевременно... – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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