Майоров о лучшем матче, который видел: «На ЧМ-81 в Стокгольме мы победили шведов 13:1! Потрясающая игра, все делалось в унисон, правильно, своевременно»

Борис Майоров назвал матч Швеция – СССР на ЧМ-1981 лучшим по качеству игры.

Тогда советская сборная разгромила сборную Швеции в финале чемпионата мира со счетом 13:1.

– Лучший по качеству хоккея матч, который видели?

– Это было на чемпионате мира в Стокгольме, 1981 год. Мы обыграли шведов 13:1! После матча ко мне подошел один из руководителей чешского хоккея Костка, мы были много лет знакомы. Говорит: «Борис, я не представляю, как можно так играть». 13:1 обыграть хозяев!

– Это невероятно.

– Игра была просто потрясающая! Все делалось в унисон, правильно, своевременно... – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .