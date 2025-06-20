Борис Майоров: «Я не смотрю НХЛ. Просто возмущен, что столько места уделяется американскому хоккею. Вы сегодняшнюю газету видели?»
– Помню, Романцев говорил про 25-летнего Сычева: «18-летний Дима был интереснее нынешнего». Вам не кажется, что только приехавший в Америку Овечкин был интереснее сегодняшнего?
– Честно – мне не с чем сравнивать. Я НХЛ не смотрю.
– Матерь Божия. Почему?
– Одно время приходилось смотреть, когда работал комментатором. Хочешь не хочешь, а «Вашингтон» тебе попадается. Но это когда было? Я 10 лет не работаю на телевидении!
– Ушли – и сразу бросили смотреть НХЛ?
– У меня даже нет канала энхаэловского. Вот читаю прессу иногда. Просто возмущен, что столько места уделяется американскому хоккею. Вы сегодняшнюю газету видели?
– Даже писал в нее.
– У Овечкина оказался характер, чтоб себя проявить. Молодец.
Конечно, это событие – Овечкин! Но, повторяю, я всегда выбирал Малкина, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее – катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»