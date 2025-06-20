Борис Майоров: «Я не смотрю НХЛ. Просто возмущен, что столько места уделяется американскому хоккею. Вы сегодняшнюю газету видели?»

Борис Майоров рассказал, что не смотрит НХЛ.

– Помню, Романцев говорил про 25-летнего Сычева: «18-летний Дима был интереснее нынешнего». Вам не кажется, что только приехавший в Америку Овечкин был интереснее сегодняшнего?

– Честно – мне не с чем сравнивать. Я НХЛ не смотрю.

– Матерь Божия. Почему?

– Одно время приходилось смотреть, когда работал комментатором. Хочешь не хочешь, а «Вашингтон» тебе попадается. Но это когда было? Я 10 лет не работаю на телевидении!

– Ушли – и сразу бросили смотреть НХЛ?

– У меня даже нет канала энхаэловского. Вот читаю прессу иногда. Просто возмущен, что столько места уделяется американскому хоккею. Вы сегодняшнюю газету видели?

– Даже писал в нее.

– У Овечкина оказался характер, чтоб себя проявить. Молодец.

Конечно, это событие – Овечкин! Но, повторяю, я всегда выбирал Малкина, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее – катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»