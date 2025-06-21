Волков о Квартальнове: «Эмоциональный, переживает за каждую смену. Он дает большую закалку для характера, молодежь потом готова к любым тренерам»

Александр Волков высказался о работе под руководством Дмитрия Квартальнова.

– Все знают, что Дмитрий Квартальнов – очень эмоциональный тренер. Что вам дала работа с ним в минском «Динамо»?

– Ну да, все знают, что Дмитрий Вячеславович эмоциональный. Он всегда в хоккее, всегда переживает за каждую смену, потерю, хорошее действие. Считаю, что это даже большой плюс для развития, особенно молодых хоккеистов, которые проходят такую школу с ним.

Они потом готовы к любым тренерам. Все разные, у всех какие-то свои привычки. Таким интересным подходом на лавке Квартальнов дает в том числе большую закалку для характера.

И в Америке у меня были такие эмоциональные, требовательные тренеры, и у Петра Ильича Воробьева я работал, все знают, какой он детальный, непростой характером и видением хоккея.

Мне лично работа с такими специалистами очень помогла в становлении, да и сейчас помогает. Я считаю, что очень неплохо устойчив эмоционально, – сказал форвард «Авангарда », ранее выступавший за минское «Динамо».