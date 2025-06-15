Александр Волков: «Топ-команда держит марку годами, должен быть стабильный результат. Думаю, «Динамо» Минск к этому идет. Там шикарное отношение к команде»
Александр Волков высказался об уходе минского «Динамо».
27-летний форвард ранее подписал контракт с «Авангардом» на 3 года.
– Вариант остаться в минском «Динамо» не рассматривал?
– Ну почему же? Так нельзя сказать. Было обсуждение, это не простое решение получилось, потому что в Минске все складывалось великолепно.
Очень благодарен «Динамо», ни одного плохого слова не могу сказать об организации, о городе, о тренерском штабе. Но все-таки я решил пойти другим путем.
– Можно ли сказать, что в прошлом сезоне минское «Динамо» вышло на уровень топ-клуба?
– Это покажет время. Все-таки топ-команда держит свою марку годами, должен быть стабильный результат. Думаю, что Минск к этому идет. Там шикарное отношение к команде и потрясающая поддержка на трибунах, – сказал нападающий «Авангарда» Александр Волков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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