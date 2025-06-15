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  • Александр Волков: «Топ-команда держит марку годами, должен быть стабильный результат. Думаю, «Динамо» Минск к этому идет. Там шикарное отношение к команде»
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Александр Волков: «Топ-команда держит марку годами, должен быть стабильный результат. Думаю, «Динамо» Минск к этому идет. Там шикарное отношение к команде»

Александр Волков высказался об уходе минского «Динамо».

27-летний форвард ранее подписал контракт с «Авангардом» на 3 года.

– Вариант остаться в минском «Динамо» не рассматривал?

– Ну почему же? Так нельзя сказать. Было обсуждение, это не простое решение получилось, потому что в Минске все складывалось великолепно.

Очень благодарен «Динамо», ни одного плохого слова не могу сказать об организации, о городе, о тренерском штабе. Но все-таки я решил пойти другим путем.

– Можно ли сказать, что в прошлом сезоне минское «Динамо» вышло на уровень топ-клуба?

– Это покажет время. Все-таки топ-команда держит свою марку годами, должен быть стабильный результат. Думаю, что Минск к этому идет. Там шикарное отношение к команде и потрясающая поддержка на трибунах, – сказал нападающий «Авангарда» Александр Волков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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