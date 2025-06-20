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Плющев о «Салавате»: «Делать ставку на легионеров – всегда ошибка. Они могут выиграть маленькое побоище, но никогда не выигрывают войны. Слишком нежные, избалованные»

Владимир Плющев считает ошибочной ставку на легионерах в клубах КХЛ.

Ранее появилась информация о сокращении бюджета «Салавата Юлаева».

– История «Салавата Юлаева» в очередной раз показала, что делать ставку на легионеров – ошибка, или бронза того стоила?

– Делать ставку на легионеров, или, как их раньше называли, воинов, – всегда ошибка. Они могут выиграть маленькое побоище, но никогда не выигрывают войны. Слишком нежные, слишком избалованные.

Основная проблема сейчас – это подготовка резерва, но она существует практически во всех клубах.

Посмотрите, например, как «Лада» формируется. Ну, жалко мне болельщиков, тольяттинцев. Главный тренер там только вчера бегал по площадке, а сегодня уже встает на мостик. Ну что он может дать команде?

Здесь вопрос о том, что лучше бы была система подготовки, которая позволяла бы воспроизводить свои кадры. Пускай даже не звездных, но хотя бы с хорошим средним уровнем. Но мы на это, в общем-то, уже не способны, насколько я понимаю, в тренерских штабах.

Потому что у нас сейчас тренерской работой занимаются все кому не лень. Сказал «я хочу быть тренером» – и вот ему дают команду. Ну побойтесь Бога! Так не бывает. Вообще-то всему надо учиться.

Но если сам не удосужился учиться, то хотя бы учитесь у старших. А у нас все старшее поколение вывели как ненужные сорняки.

А молодые, кроме того, чтобы повторять то, как тренировали их, другого ничего придумать не могут. Поэтому все у нас так и бывает, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Татар-Информ»
logoВладимир Плющев
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logoСалават Юлаев
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