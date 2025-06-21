Зобнин об исполнении гимна России с Овечкиным и Легковым: «Это традиция. Было приятно видеть ребят. Думаю, еще раз увидимся в следующем году»

Роман Зобнин высказался о том, что спел гимн России вместе с Овечкиным и Легковым.

Ранее появилось видео , на котором российские спортсмены поют гимн России на отдыхе в Турции. В исполнении гимна приняли участие Александр Овечкин , Роман Зобнин , Егор Яковлев, Александр Бурмистров, Георгий Щенников, Анастасия Мыскина, Виталий Фридзон и Александр Легков .

– Встречались с Легковым, Овечкиным в отпуске.

– Ежегодно там отдыхаем, там всегда много спортсменов. Своя банда. Было приятно видеть ребят. Думаю, еще раз увидимся в следующем году.

– Чья идея спеть гимн России в День России?

– В прошлом году было так же. Это традиция – после тренировки с Легковым спеть гимн, – сказал футболист «Спартака » Роман Зобнин.