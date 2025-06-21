Зобнин об исполнении гимна России с Овечкиным и Легковым: «Это традиция. Было приятно видеть ребят. Думаю, еще раз увидимся в следующем году»
Роман Зобнин высказался о том, что спел гимн России вместе с Овечкиным и Легковым.
Ранее появилось видео, на котором российские спортсмены поют гимн России на отдыхе в Турции. В исполнении гимна приняли участие Александр Овечкин, Роман Зобнин, Егор Яковлев, Александр Бурмистров, Георгий Щенников, Анастасия Мыскина, Виталий Фридзон и Александр Легков.
– Встречались с Легковым, Овечкиным в отпуске.
– Ежегодно там отдыхаем, там всегда много спортсменов. Своя банда. Было приятно видеть ребят. Думаю, еще раз увидимся в следующем году.
– Чья идея спеть гимн России в День России?
– В прошлом году было так же. Это традиция – после тренировки с Легковым спеть гимн, – сказал футболист «Спартака» Роман Зобнин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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