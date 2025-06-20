Гаджиев – о знаменитостях на турнирах: «Приходили бесплатно, но нужна была фишка. Бузова пришла, потому что это был тренд»
– На бой Минеева и Исмаилова даже приходил Филипп Киркоров. Как много неожиданных персонажей встречали на турнирах?
– Киркоров пришел-ушел и, справедливости ради, так и не стал фанатом единоборств. В начале было очень круто. На первый турнир приходили Араз Агаларов, Александр Овечкин, Джиган, Ольга Бузова, Сергей Зверев, Адам Делимханов, Доминик Джокер, Эдгард Запашный. Мы просто всегда над этим работали. А когда люди этому значения не придают, то ничего не происходит.
– Насколько сложно пригласить таких звезд на ММА-турнир?
– Все приходили бесплатно, но не просто так. Им действительно нужна была мотивация: либо они должны за кого-то болеть, либо должна быть фишка. Почему пришла Бузова? Потому что на тот момент это была тусовка, тренд. Плюс она была замужем за Димой Тарасовой, а Дима любит бои и просто приходил.
– И ни разу никому не платили?
– Нет. Даже артистам. Например, у нас выступали Тимати или А’Студио. Мы никогда не платили. Потому что если бы мы раз заплатили, то что тогда говорили бы всем, кто приходил бесплатно? – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Спортсу’’.