  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Гаджиев – о знаменитостях на турнирах: «Приходили бесплатно, но нужна была фишка. Бузова пришла, потому что это был тренд»
1

Гаджиев – о знаменитостях на турнирах: «Приходили бесплатно, но нужна была фишка. Бузова пришла, потому что это был тренд»

Камил Гаджиев рассказал, как получалось привлекать знаменитостей на турниры.

– На бой Минеева и Исмаилова даже приходил Филипп Киркоров. Как много неожиданных персонажей встречали на турнирах?

– Киркоров пришел-ушел и, справедливости ради, так и не стал фанатом единоборств. В начале было очень круто. На первый турнир приходили Араз Агаларов, Александр Овечкин, Джиган, Ольга Бузова, Сергей Зверев, Адам Делимханов, Доминик Джокер, Эдгард Запашный. Мы просто всегда над этим работали. А когда люди этому значения не придают, то ничего не происходит.

– Насколько сложно пригласить таких звезд на ММА-турнир?

– Все приходили бесплатно, но не просто так. Им действительно нужна была мотивация: либо они должны за кого-то болеть, либо должна быть фишка. Почему пришла Бузова? Потому что на тот момент это была тусовка, тренд. Плюс она была замужем за Димой Тарасовой, а Дима любит бои и просто приходил.

– И ни разу никому не платили?

 – Нет. Даже артистам. Например, у нас выступали Тимати или А’Студио. Мы никогда не платили. Потому что если бы мы раз заплатили, то что тогда говорили бы всем, кто приходил бесплатно? – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Спортсу’’.

Камил Гаджиев – большое интервью про деньги, криминал и MMA

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Джиган
Эдгард Запашный
logoОльга Бузова
logoДмитрий Тарасов
logoMMA
logoАлександр Овечкин
logoКамил Гаджиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Однажды я находился в розыске, произошел инцидент с правоохранителями. Тюрьма? Это все на уровне слухов»
1сегодня, 11:45
Гаджиев о том, что ислам запрещает бои: «Деньги, которые зарабатываю в индустрии, трачу на благие дела. Для меня это определенное оправдание»
38сегодня, 09:55
Камил Гаджиев: «В 90-е торговал бензинчиком. Однажды меня из-за этого избили – две недели провалялся в больнице»
1сегодня, 07:35
Главные новости
Менеджер Царукяна: «Арман действительно будет страховать бой Топурии и Оливейры»
3сегодня, 13:20
Физиев – о словах Топурии, что Махачев испугался драться: «Чушь. Какие страхи?»
сегодня, 13:05
Хавьер Мендес: «Джонс и Махачев – главные звезды UFC на данный момент»
1сегодня, 12:15
Камил Гаджиев: «Однажды я находился в розыске, произошел инцидент с правоохранителями. Тюрьма? Это все на уровне слухов»
1сегодня, 11:45
Ирина Алексеева: «Двалишвили – приятный парень. Ко мне он очень хорошо относился – и без разницы было, что я русская»
1сегодня, 11:10
Гаджиев о том, что ислам запрещает бои: «Деньги, которые зарабатываю в индустрии, трачу на благие дела. Для меня это определенное оправдание»
38сегодня, 09:55
Кормье призвал лишить Джонса чемпионского пояса: «Он не собирается драться с Аспиналлом»
3сегодня, 09:40
Роман Копылов: «У Косты какая-то инфекция. Просил замену, но UFC интересует только наш бой»
4сегодня, 08:20
Кирилл Дмитриев: «Надеемся, что UFC вернется в Россию в этом году. Хотим провести серию боев между бойцами из РФ и США»
4сегодня, 08:05
Камил Гаджиев: «В 90-е торговал бензинчиком. Однажды меня из-за этого избили – две недели провалялся в больнице»
1сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49