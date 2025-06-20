Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Стадион заполняется полностью, а говорят, что там дорого играть. Неужели даже аншлаг не окупает аренду? Это странно»

Леонид Вайсфельд высказался о возвращении СКА в Ледовый дворец.

Ранее клуб сообщил , что вернется в Ледовый из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены» в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы».

«Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что он не про хоккей. Мы ведь не знаем, какие там причины могут быть. Не знаю.

Стадион заполняется полностью, а говорят , что там дорого проводить матчи. Неужели даже аншлаг не окупает аренду? Это по меньшей мере странно», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

СКА может вернуться на «СКА-Арену» к началу сезона КХЛ. Команда проведет турнир Пучкова в Ледовом («Спорт день за днем»)

СКА меняет 21-тысячную арену на «Ледовый» – якобы из-за реконструкции метро. Так ли это на самом деле?