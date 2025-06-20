СКА может вернуться на «СКА-Арену» к началу сезона КХЛ. Команда проведет турнир Пучкова в Ледовом («Спорт день за днем»)

СКА еще может вернуться на «СКА-Арену».

Петербургский клуб ранее объявил, что вернется в Ледовый дворец и не будет выступать на «СКА-Арене».

По информации «Спорт день за днем», в августе СКА может провести в Ледовом дворце Турнир имени Николая Пучкова, а к началу сезона КХЛ вернуться на «СКА-Арену».

На данный момент идут переговоры по этому поводу.

СКА меняет 21-тысячную арену на «Ледовый» – якобы из-за реконструкции метро. Так ли это на самом деле?