СКА может вернуться на «СКА-Арену» к началу сезона КХЛ. Команда проведет турнир Пучкова в Ледовом («Спорт день за днем»)
СКА еще может вернуться на «СКА-Арену».
Петербургский клуб ранее объявил, что вернется в Ледовый дворец и не будет выступать на «СКА-Арене».
По информации «Спорт день за днем», в августе СКА может провести в Ледовом дворце Турнир имени Николая Пучкова, а к началу сезона КХЛ вернуться на «СКА-Арену».
На данный момент идут переговоры по этому поводу.
СКА меняет 21-тысячную арену на «Ледовый» – якобы из-за реконструкции метро. Так ли это на самом деле?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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