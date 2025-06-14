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Беннетт может подписать 8-летний контракт с «Флоридой» с зарплатой 8 млн долларов в год

«Флорида» и Сэм Беннетт ведут переговоры о новом контракте.

Действующий договор нападающего и «Пантерс» с зарплатой 4,425 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли форвард является лучшим снайпером с 14 голами, а в его активе 21 (14+7) балл в 21 матче турнира.

Журналист Давид Паньотта сообщил, что стороны ведут переговоры о соглашении на восемь лет, согласно которому Сэм Беннетт будет зарабатывать восемь миллионов долларов в год.

В регулярном чемпионате этого сезона канадец отметился 51 (25+26) баллом при полезности «минус 15» в 76 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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