«Спартак» подтвердил переход Коростелева, контракт – на два года. Форвард играл за «Северсталь» и «Трактор» в прошлом сезоне
Никита Коростелев перешел в «Спартак».
28-летний нападающий подписал контракт с московским клубом на два года.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Северсталь» и «Трактор».
Никита Коростелев набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 10» в 50 матчах за оба клуба в Фонбет чемпионате КХЛ.
В плей-офф за уральцев хоккеист отметился 4 (2+2) баллами при полезности «плюс 6» в 21 игре.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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