«Спартак» подтвердил переход Коростелева, контракт – на два года. Форвард играл за «Северсталь» и «Трактор» в прошлом сезоне

Никита Коростелев перешел в «Спартак».

28-летний нападающий подписал контракт с московским клубом на два года.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Северсталь » и «Трактор ».

Никита Коростелев набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 10» в 50 матчах за оба клуба в Фонбет чемпионате КХЛ .

В плей-офф за уральцев хоккеист отметился 4 (2+2) баллами при полезности «плюс 6» в 21 игре.