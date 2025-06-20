«Питтсбург» надеется обменять Карлссона. 35-летний защитник готов уйти в команду, претендующую на Кубок Стэнли (The Fourth Period)

«Питтсбург» надеется обменять Эрика Карлссона в межсезонье.

По информации The Fourth Period, генеральный менеджер клуба Кайл Дубас активно изучает рынок в поисках вариантов.

35-летний шведский защитник готов снять запрет на обмен ради перехода в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. Отмечается, что «Питтсбург » может удержать часть зарплаты игрока, чтобы облегчить сделку.

В прошлом сезоне Карлссон провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при полезности «минус 24».

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 11,5 млн долларов (из которых 1,5 млн идет в платежную ведомость «Сан-Хосе») рассчитан до 2027 года.

В «Питтсбурге» были недовольны игрой Летанга в сезоне, время защитника на льду может быть сокращено. Клуб считает, что обменять 38-летнего игрока нереально (The Athletic)