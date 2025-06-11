В «Питтсбурге» были недовольны игрой Летанга в сезоне, время защитника на льду может быть сокращено. Клуб считает, что обменять 38-летнего игрока нереально (The Athletic)

В «Питтсбурге» были недовольны игрой Криса Летанга в сезоне.

Как сообщает The Athletic, прежний тренерский штаб «Пингвинс» во главе с Майком Салливаном был разочарован игрой 38-летнего защитника в минувшем регулярном чемпионате НХЛ .

Канадец набрал 30 (9+21) очков в 74 играх за «Пингвинс» при полезности «минус 16» и среднем времени на льду 23:31. В апреле игрок перенес операцию на сердце.

У Летанга остается 3 года по контракту с кэпхитом 6,1 миллиона долларов. В нем есть пункт о полном запрете на обмен.

При этом даже в случае, если бы защитник согласился его отозвать, потенциальная сделка в клубе считается практически невозможной – как из-за условий контракта и игрового спада хоккеиста, так и из-за его проблем со здоровьем. При этом известно, что генеральный менеджер Кайл Дубас не является сторонником выкупа контрактов.

Отмечается, что новый тренерский штаб под руководством Дэна Мьюза может пойти на сокращение игрового времени Летанга в следующем сезоне.