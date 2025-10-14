Плющенко о сравнении российских футболистов и Овечкина: «Александр будет выше всех все равно. НХЛ – максимально серьезный уровень, а он 897 голов забил»

Евгений Плющенко высказался о статусе Александра Овечкина в сравнении с футболистами.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов мог бы сравниться с капитаном «Вашингтона».

«У нас сейчас много хороших игроков, но нужно брать в расчет то, что Александр выступает на международной арене.

НХЛ – максимально серьезный уровень, а он там 897 шайб забил. Думаю, Овечкин все равно будет выше всех», – сказал Евгений Плющенко.