Плющенко о сравнении российских футболистов и Овечкина: «Александр будет выше всех все равно. НХЛ – максимально серьезный уровень, а он 897 голов забил»
Евгений Плющенко высказался о статусе Александра Овечкина в сравнении с футболистами.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов мог бы сравниться с капитаном «Вашингтона».
«У нас сейчас много хороших игроков, но нужно брать в расчет то, что Александр выступает на международной арене.
НХЛ – максимально серьезный уровень, а он там 897 шайб забил. Думаю, Овечкин все равно будет выше всех», – сказал Евгений Плющенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости