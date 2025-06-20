Рирден может войти в штаб «Филадельфии». Сообщалось, что экс-тренером «Вашингтона» интересуется «Локомотив»

Тодд Рирден может не возглавить «Локомотив», а перейти в «Филадельфию».

По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, 53-летний специалист достиг прогресса в переговорах с «Флайерс ». Он может войти в тренерский штаб Рика Токкета.

Ранее сообщалось , что Рирден является одним из претендентов на должность главного тренера «Локомотива ».

Он работал главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого входил в штаб «Питтсбурга», откуда был уволен в 2024 году.

Шабанов перейдет в «Филадельфию» («СЭ»)