Яровой подпишет с «Каролиной» контракт новичка. У 21-летнего форварда «Витязя» 9+3 за 49 матчей в прошлом сезоне («Чемпионат»)

Станислав Яровой из «Витязя» подпишет с «Каролиной» контракт новичка.

Об этом сообщает «Чемпионат». Форварда выбрали в четвертом раунде драфта-2023 под общим 126-м номером.

В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел 49 матчей за «Витязь » и набрал 12 (9+3) очков при среднем игровом времени 13:15 и полезности «минус 1».

Всего в рамках Фонбет чемпионата КХЛ Яровой принял участие в 133 играх, в которых записал на свой счет 39 (22+17) баллов.

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