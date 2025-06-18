Куликов в 6-м матче финала с «Эдмонтоном»: 3 хита, 1 блок и «+1» за 17:08. Он завершил плей-офф с 5 очками в 23 играх при «+6» и 84 силовых приемах

Дмитрий Куликов завершил чемпионский плей-офф с 5 очками в 23 играх.

Защитник «Флориды» принял участие в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (5:1, 4-2).

34-летний россиянин провел на льду 17 минут 8 секунд (полезность «+1») и отметился 3 силовыми приемами, 1 блоком и 1 перехватом. Также допустил 1 потерю.

Куликов завершил плей-офф с 5 (2+3) очками в 23 играх при полезности «+6». Он применил 84 силовых приема (3-й результат в команде) и сделал 22 блока (8-й).

Куликов – двукратный обладатель Кубка Стэнли! Когда-то его даже сравнивали с Зубовым