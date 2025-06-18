Куликов в 6-м матче финала с «Эдмонтоном»: 3 хита, 1 блок и «+1» за 17:08. Он завершил плей-офф с 5 очками в 23 играх при «+6» и 84 силовых приемах
Дмитрий Куликов завершил чемпионский плей-офф с 5 очками в 23 играх.
Защитник «Флориды» принял участие в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:1, 4-2).
34-летний россиянин провел на льду 17 минут 8 секунд (полезность «+1») и отметился 3 силовыми приемами, 1 блоком и 1 перехватом. Также допустил 1 потерю.
Куликов завершил плей-офф с 5 (2+3) очками в 23 играх при полезности «+6». Он применил 84 силовых приема (3-й результат в команде) и сделал 22 блока (8-й).
Куликов – двукратный обладатель Кубка Стэнли! Когда-то его даже сравнивали с Зубовым
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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