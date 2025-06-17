Маршанд, Бобровский и Беннетт – главные претенденты на «Конн Смайт» по версии авторов сайта НХЛ
Официальный сайт НХЛ провел предварительный опрос для определения претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ-2025.
В финальной серии Кубка Стэнли встречаются «Флорида» и «Эдмонтон», после пяти матчей счет 3-2 в пользу южан.
В голосовании приняли участие 9 авторов сайта НХЛ, каждый из них называл только одного кандидата.
Больше всех голосов получил форвард «Пантерс» Брэд Маршанд (3). По 2 голоса досталось вратарю Сергею Бобровскому и форварду Сэму Беннетту (оба – «Флорида»).
По одному голосу получили капитан «Пантерс» Александр Барков и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Обладатель «Конн Смайт Трофи» будет определен по итогам голосования коллегии из 18-20 представителей Ассоциации журналистов. Победитель будет назван после окончания финальной серии.