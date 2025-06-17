Маршанд, Бобровский и Беннетт – главные претенденты на «Конн Смайт» по версии авторов сайта НХЛ

Брэд Маршанд, Сергей Бобровский и Сэм Беннетт – топ-претенденты на «Конн Смайт».

Официальный сайт НХЛ провел предварительный опрос для определения претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ-2025.

В финальной серии Кубка Стэнли встречаются «Флорида» и «Эдмонтон », после пяти матчей счет 3-2 в пользу южан.

В голосовании приняли участие 9 авторов сайта НХЛ, каждый из них называл только одного кандидата.

Больше всех голосов получил форвард «Пантерс» Брэд Маршанд (3). По 2 голоса досталось вратарю Сергею Бобровскому и форварду Сэму Беннетту (оба – «Флорида »).

По одному голосу получили капитан «Пантерс» Александр Барков и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль .

Обладатель «Конн Смайт Трофи» будет определен по итогам голосования коллегии из 18-20 представителей Ассоциации журналистов. Победитель будет назван после окончания финальной серии.