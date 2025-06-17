Дмитрий Васильев о Франции вместо России на ОИ-2026: «Можно и папуасами заменить. Французы будут статистами на Играх. Мировой хоккей здорово потерял из-за отсутствия россиян»

Дмитрий Васильев высказался о допуске Франции на Олимпиаду-2026 вместо России.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

«Можно было и папуасами заменить в таком случае. Хотя дело то не в этом. Суть в том, что Россию не допустили, а это сильный регресс для международного хоккея. Без сильнейшей команды мира по хоккею олимпийские награды будут уже не такими ценными для победителей и призеров.

А уж то, что Россию заменила команда, которая проиграла вообще все в этом году... Стоит ли им так радоваться вообще? Не очень понимаю, зачем им вообще участвовать в турнире. Не знаю, кто придумал слоган, что главное не победа, а участие. Это, видимо, был человек, который к спорту не имел никакого отношения.

Для любого спортсмена невозможность бороться за медали и победу – это ужасно. Не представляю, что будут чувствовать французские хоккеисты, которые попросту будут статистами на Олимпиаде . Возможно, для них это счастье, пусть порадуются.

А мировой хоккей здорово потерял из-за отсутствия российских хоккеистов. Видимо, время еще не пришло, надо пережить этот период», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.