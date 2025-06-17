После возвращения Никитина коэффициент на победу ЦСКА в Кубке Гагарина рухнул почти в 2 раза. Только «Локомотив» котируется выше

Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство ЦСКА после возвращения Игоря Никитина.

Тренер подписал соглашение с клубом на пять лет. В прошлом сезоне Никитин выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом», который он возглавлял с 2021 года.

Коэффициент на победу ЦСКА в Кубке Гагарина на фоне назначения Никитина обвалился почти в два раза – с 12.00 до 7.00. Только «Локомотив» котируется выше – за 6.00.

Никитин уже тренировал ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. С тренером расстались после поражения в финале Кубка Гагарина в 2021 году.

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