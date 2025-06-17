  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Юрзинов: «Болельщик готов ходить на российскую молодежь, а не на сомнительных легионеров. Сборная всегда превыше всего – благодаря этому наш спорт был на витрине страны»
6

Владимир Юрзинов: «Болельщик готов ходить на российскую молодежь, а не на сомнительных легионеров. Сборная всегда превыше всего – благодаря этому наш спорт был на витрине страны»

Владимир Юрзинов поделился размышлениями относительно российского хоккея.

«Господа из ИИХФ недавно проинформировали, что мы не будем допущены к ближайшей Олимпиаде.

Считаю, что тут нам нужно уходить от эмоциональных оценок – они малополезны. Наоборот, всю эту энергию отдать подготовке сборных к Кубку Первого канала, к турнирам молодежных сборных.

Годы «железного занавеса» национальный хоккей не имеет права упустить. Обязаны уделить дополнительное внимание сборной России 25, юниорским и молодежным командам.

Когда с Александром Медведевым и Вячеславом Фетисовым мы в начале века запускали МХЛ, мечтали о том, чтобы на матчах молодежки были аншлаги. Мечтала стала реальностью – на каждом матче финала «Спартака» и «СКА-1946» было по 12 тысяч зрителей, включая тренеров главных команд.

Та же картина недавно была в Новосибирске на турнире молодежных сборных.

Российский болельщик доказал, что готов ходить на российскую молодежь, а не на сомнительных легионеров, к которым мы почему-то неравнодушны. Наверное, по инерции.

В истории отечественного хоккея сборная всегда была превыше всего – и благодаря этому наш вид спорта был на витрине страны.

Если не хотим потерять эту позицию, в условиях железного занавеса обязаны уделить этому институту еще больше внимания, – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoВладимир Юрзинов
logoАлександр Медведев
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
logoМХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрзинов о Ротенберге: «Наш интернет привык создавать психоз вокруг его фигуры. Но я видел, какое внимание он уделял привлечению лучших тренеров для сборной, созданию идеальных условий»
40сегодня, 07:05
Главные новости
«Трактор» подписал канадца Дриджера – экс-вратаря «Флориды» и «Сиэтла». Контракт – на сезон
410 минут назад
Шнайдер считает, что Скиннер должен сыграть в 6-м матче с «Флоридой»: «Он может играть хорошо, когда этого не ожидают. Стюарт приобрел опыт важных игр»
627 минут назад
Гришин о матче за Суперкубок между победителями КХЛ и ВХЛ: «У команды КХЛ не будет подавляющего преимущества. Шансы близки к равным с учетом мотивации»
640 минут назад
Депутат Свищев о Франции вместо России на ОИ-2026: «Если ИИХФ не понимает разницу в уровне команд, то удивительно, что они представляют этот вид спорта. Такие вещи недопустимы»
754 минуты назад
«Мы отправимся в Милан выиграть золото. Точка». Генменеджер США Герин про Олимпиаду-2026
3сегодня, 13:20
Артюхин о Броссо в «Динамо»: «Середнячок, непонятное подписание. На эту позицию можно рассмотреть местных хоккеистов»
6сегодня, 12:51
Борис Михайлов: «Олимпиада потеряет изюминку и миллионы телезрителей без России. Наши спортсмены – одни из лучших в мире»
13сегодня, 12:30
Мильштейн о матчах командами CHL: «Победа над канадцами в дни России – символичная и незабываемая. Это шаг к восстановлению международных связей»
11сегодня, 11:58
ЦСКА назначил Никитина главным тренером. Контракт подписан на пять лет
92сегодня, 11:40
«Лада» подтвердила переход Хохлачева. Контракт с форвардом – на один сезон
9сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Авангард» может подписать Блажиевского из «Трактора». Защитник набрал 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина в прошлом сезоне
3сегодня, 13:05
«Сочи» обменял вратаря Волохина в «Спартак» на денежную компенсацию
3сегодня, 12:10
Генменеджер Канады Армстронг о выборе Райнхарта в первые 6 игроков для ОИ-2026: «Маршанд является кандидатом на попадание в состав. Я хорошо поговорил с Брэдом»
сегодня, 11:45
Игорь Гришин: «Локомотив» не дает сопернику играть зрелищно – идет ощущение закрытого хоккея. Когда команды играют бесшабашно – эмоции, адреналин. Я сам за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0»
6сегодня, 11:15
Мусайбеков стал генеральным директором «Барыса». Он также работает гендиректором Казахстанской федерации хоккея
1сегодня, 10:50
Форвард «Витязя» Воробьев может отправиться в НХЛ. Он задрафтован «Сент-Луисом», у него 26 очков в 60 матчах сезона КХЛ
2сегодня, 10:24
Брылин о продлении контракта с «Нью-Джерси»: «Это уже родной клуб – нет смысла уходить. С ЦСКА говорили только о планах на будущее, до конкретики не дошло»
1сегодня, 09:42
«Первый канал» покажет матч с участием российских звезд НХЛ и КХЛ
4сегодня, 08:58
Копли продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год и 775 тысяч долларов. Вратарь провел 42 матча в сезоне АХЛ
1сегодня, 08:26
Барков об игре против Макдэвида: «Он невероятный хоккеист. Вероятно, лучший игрок нашего поколения. Вы должны следить за ним, когда он выходит на лед»
1вчера, 21:59