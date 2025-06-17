Владимир Юрзинов: «Болельщик готов ходить на российскую молодежь, а не на сомнительных легионеров. Сборная всегда превыше всего – благодаря этому наш спорт был на витрине страны»

Владимир Юрзинов поделился размышлениями относительно российского хоккея.

«Господа из ИИХФ недавно проинформировали, что мы не будем допущены к ближайшей Олимпиаде.

Считаю, что тут нам нужно уходить от эмоциональных оценок – они малополезны. Наоборот, всю эту энергию отдать подготовке сборных к Кубку Первого канала, к турнирам молодежных сборных.

Годы «железного занавеса» национальный хоккей не имеет права упустить. Обязаны уделить дополнительное внимание сборной России 25, юниорским и молодежным командам.

Когда с Александром Медведевым и Вячеславом Фетисовым мы в начале века запускали МХЛ , мечтали о том, чтобы на матчах молодежки были аншлаги. Мечтала стала реальностью – на каждом матче финала «Спартака» и «СКА-1946» было по 12 тысяч зрителей, включая тренеров главных команд.

Та же картина недавно была в Новосибирске на турнире молодежных сборных.

Российский болельщик доказал, что готов ходить на российскую молодежь, а не на сомнительных легионеров, к которым мы почему-то неравнодушны. Наверное, по инерции.

В истории отечественного хоккея сборная всегда была превыше всего – и благодаря этому наш вид спорта был на витрине страны.

Если не хотим потерять эту позицию, в условиях железного занавеса обязаны уделить этому институту еще больше внимания, – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.