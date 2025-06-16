«Ак Барс» договорился о новом контракте с Пустозеровым на 2 года (Metaratings)
«Ак Барс» договорился о подписании нового соглашения с Алексеем Пустозеровым.
Как сообщает Metaratings, стороны согласовали условия нового двухлетнего контракта.
В сезоне-2024/25 на счету 25-летнего Алексея Пустозерова 27 матчей и 9 (3+6) очков в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ.
В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) балла в 8 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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