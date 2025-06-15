Морис о том, почему «Флорида» играет от обороны: «Когда капитан команды берет «Селки», это и становится фундаментом игры»
Пол Морис объяснил, почему «Флорида» играет в оборонительный хоккей.
«Пантерс» выиграли пятый матч в финальной серии с «Эдмонтоном» со счетом 5:2 (3-2).
«Все решают мелочи. Это буквально два фута льда, хороший прием, своевременная подстраховка. Во втором периоде четвертого матча мы были не так уж далеки от своей игры. Просто отставали на каких-то два фута. Все решают крошечные детали.
«Эдмонтон» всегда опасен. Нужно быть на фут, на два лучше. Лучше поставить клюшку – все вот в таких мелочах. Все дело в самоотдаче игроков.
Когда капитан твоей команды выигрывает «Селки», это и становится фундаментом всей игры», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Капитан «Пантерс» Александр Барков трижды становился обладателем «Селки Трофи» как лучший оборонительный нападающий НХЛ, включая два последних сезона подряд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости