Морис о том, почему «Флорида» играет от обороны: «Когда капитан команды берет «Селки», это и становится фундаментом игры»

Пол Морис объяснил, почему «Флорида» играет в оборонительный хоккей.

«Пантерс» выиграли пятый матч в финальной серии с «Эдмонтоном » со счетом 5:2 (3-2).

«Все решают мелочи. Это буквально два фута льда, хороший прием, своевременная подстраховка. Во втором периоде четвертого матча мы были не так уж далеки от своей игры. Просто отставали на каких-то два фута. Все решают крошечные детали.

«Эдмонтон» всегда опасен. Нужно быть на фут, на два лучше. Лучше поставить клюшку – все вот в таких мелочах. Все дело в самоотдаче игроков.

Когда капитан твоей команды выигрывает «Селки», это и становится фундаментом всей игры», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис .

Капитан «Пантерс» Александр Барков трижды становился обладателем «Селки Трофи» как лучший оборонительный нападающий НХЛ , включая два последних сезона подряд.