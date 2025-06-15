Кноблаух не определился с вратарем «Эдмонтона» на шестой матч: «Непростой выбор. У нас два голкипера, каждый способен принести победу»

Крис Кноблаух не определился с вратарем на шестой матч финала.

«Эдмонтон » проиграл «Флориде» в пятом матче финальной серии со счетом 2:5 (2-3).

«Это вопрос, который мы обсуждаем со штабом, в том числе с тренером вратарей Дастином Шварцем, а также с ассистентами и генеральным менеджером, чтобы понять общее мнение и принять лучшее решение. Это непростой выбор.

У нас два вратаря, которые доказали, что могут играть на высоком уровне и выигрывать. Мы уверены, что независимо от того, кого мы выберем, он способен принести победу», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

Кэлвин Пикар начал пятую игру в старте. Канадец пропустил четыре шайбы после 18 бросков.

Стюарт Скиннер был заменен в двух последних своих стартах – сначала в третьем периоде третьего матча (1:6), а затем после первого периода четвертого матча (5:4), в котором он пропустил три шайбы после 17 бросков.