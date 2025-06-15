«Флорида» забила 5+ голов в 12-й раз в этом плей-офф – 3-й результат в истории НХЛ. Рекорд у «Айлендерс» – 15 матчей в 1981 году
«Флорида» забросила пять шайб «Эдмонтону» и приблизилась к рекорду НХЛ.
В пятой игре финальной серии Кубка Стэнли «Пантерс» победили со счетом 5:2 (3-2).
Команда в 12-й раз в текущем плей-офф забила пять и более голов за матч. Это третий результат в истории НХЛ.
Больше подобных игр было только у «Айлендерс»: 15 матчей в 1981 году и 13 – в 1983-м. Оба раза клуб завоевывал Кубок Стэнли.
«Флорида» вышла на 8-е место в истории НХЛ по голам за один плей-офф. Команда забросила 89 шайб за 22 матча – лучший результат за 31 год
«Флорида» – в шаге от Кубка Стэнли! В пятом матче не дала «Эдмонтону» и шанса
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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