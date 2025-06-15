Беннетт о 6-м матче с «Эдмонтоном» при 3-2: «Это будет самая сложная игра. Работа не закончена, нам еще многое предстоит сделать»

Сэм Беннетт высказался после победы «Флориды» в игре с «Эдмонтоном».

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2).

«Флорида» ведет 3-2 в серии, 6-й матч пройдет 18 июня.

«Это отличная возможность. Но мы не будем забегать вперед. Это будет самая сложная игра, думаю, мы это понимаем.

Да, работа еще не закончена, нам еще многое предстоит сделать», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.

«Флорида» – в шаге от Кубка Стэнли! В пятом матче не дали «Эдмонтону» и шанса