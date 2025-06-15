Нюджент-Хопкинс о 2-3 в серии с «Флоридой»: «У нас есть работа, которую нужно выполнить. Мы сделаем все, что в наших силах»
Райан Нюджент-Хопкинс высказался после поражения в игре с «Флоридой».
«Эдмонтон» уступил в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» со счетом 2:5 (2-3 в серии).
«Мы никогда не бросим друг друга.
Мы едем во Флориду, у нас есть работа, которую нужно выполнить, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выполнить ее», – сказал нападающий «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
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