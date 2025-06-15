Перри разделил с Мессье 4-е место по матчам в истории плей-офф НХЛ
Кори Перри вышел на 4-е место по матчам в истории плей-офф НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» принял участие в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:5, 2-3) и отметился заброшенной шайбой.
Теперь в активе Кори Перри 236 игр в плей-офф в карьере.
Он повторил достижение Марка Мессье (236), разделив с ним 4-е место по матчам в истории плей-офф Кубока Стэнли.
3-е место занимает Патрик Руа (247), 2-е – Никлас Лидстрем (263). Рекордсмен – Крис Челиос (266).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: QuantHockey
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