Перри разделил с Мессье 4-е место по матчам в истории плей-офф НХЛ

Кори Перри вышел на 4-е место по матчам в истории плей-офф НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона » принял участие в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:5, 2-3) и отметился заброшенной шайбой.

Теперь в активе Кори Перри 236 игр в плей-офф в карьере.

Он повторил достижение Марка Мессье (236), разделив с ним 4-е место по матчам в истории плей-офф Кубока Стэнли .

3-е место занимает Патрик Руа (247), 2-е – Никлас Лидстрем (263). Рекордсмен – Крис Челиос (266).