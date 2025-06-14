Перри о финале Кубка Стэнли: «Классный хоккей. «Флорида» и «Эдмонтон» равны по силе – 3 игры из 4 закончились в овертайме»
Кори Перри оценил качество хоккея в финале Кубка Стэнли.
Пятая игра противостояния между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится в ночь с 14 на 15 июня в Канаде. Счет в серии – 2-2.
«Три игры из четырех закончились в овертайме. Возьмите две отличные, равные по силе команды и получите классный хоккей.
И у «Пантерс», и у «Эдмонтона» есть суперзвезды. Приятно быть частью этого», – сказал форвард «Ойлерс» Кори Перри.
Перри выступил с речью в раздевалке «Эдмонтона» после 0:3 в 1-м периоде 4-го матча финала с «Флоридой». Он призвал партнеров «проснуться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости