Перри о финале Кубка Стэнли: «Классный хоккей. «Флорида» и «Эдмонтон» равны по силе – 3 игры из 4 закончились в овертайме»

Кори Перри оценил качество хоккея в финале Кубка Стэнли.

Пятая игра противостояния между «Эдмонтоном» и «Флоридой » состоится в ночь с 14 на 15 июня в Канаде. Счет в серии – 2-2.

«Три игры из четырех закончились в овертайме. Возьмите две отличные, равные по силе команды и получите классный хоккей.

И у «Пантерс», и у «Эдмонтона » есть суперзвезды. Приятно быть частью этого», – сказал форвард «Ойлерс» Кори Перри .

Перри выступил с речью в раздевалке «Эдмонтона» после 0:3 в 1-м периоде 4-го матча финала с «Флоридой». Он призвал партнеров «проснуться»