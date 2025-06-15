Кирсанов о Лос-Анджелесе: «Город контрастов. Много говорят о бездомных и наркотиках, но мы ничего такого не видели. Ходили на пляж в Беверли-Хиллз – это здорово»
Кирилл Кирсанов поделился впечатлениями о Лос-Анджелесе.
22-летний защитник перешел из «Торпедо» в «Лос-Анджелес», подписав контракт новичка на 2 года.
«Говорят, что это город контрастов, и это действительно так. Нам понравилась погода.
Люди много говорят о бездомных и наркотиках, но мы ничего подобного не видели.
Мы ходили на пляж, в Беверли-Хиллз, Голливуд – это было здорово», – сказал защитник «Лос-Анджелеса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости