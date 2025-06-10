Панарин о матче российских звезд НХЛ и КХЛ: «Настоящий праздник для зрителей и игроков, пока наша сборная не может показывать класс на международных турнирах»

Артемий Панарин назвал праздником матч между российскими звездами НХЛ и КХЛ.

«Пока наша национальная команда лишена возможности показывать свой класс на международных соревнованиях, такие матчи – настоящий праздник как для зрителей, так и для хоккеистов.

Этот матч – благотворительное мероприятие, мы делаем очень полезное дело, а еще объединяем людей вокруг хоккея. Надеюсь, в этом году к нам придет еще больше семей и детей.

Помню, как меня самого в детстве заряжало и вдохновляло общение с уже опытными, взрослыми хоккеистами, и сейчас у москвичей и всех тех, кто приедет на игру, есть уникальная возможность посмотреть всей семьей очень зрелищный матч и поучаствовать в активностях перед его началом и в перерывах матча», – сказал форвард «Рейнджерс ».