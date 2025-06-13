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Форвард «Трактора» Гуськов женился на дочери главы ФСБР Елизавете Мамиашвили

Нападающий «Трактора» Матвей Гуськов женился на Елизавете Мамиашвили.

Девушка опубликовала фотографии в свадебном платье в соцсети.

«Муж и жена. 11.06.2025», – написала Елизавета.

Матвей Гуськов, сын вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея Александра Гуськова, в сезоне-2024/25 провел 38 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) балла.

Елизавета – дочь главы Федерации спортивной борьбы России, олимпийского чемпиона по борьбе греко-римского стиля Михаила Мамиашвили.

Фото:  соцсеть Елизаветы Гуськовой

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Елизаветы Гуськовой
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