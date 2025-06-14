Гендиректор «Трактора»: «Агенты считают, что именно благодаря их клиентам «Трактор» пробился в финал – ценность игроков возрастает. Костяк стараемся сохранить»

Гендиректор «Трактора» заявил, что цена на хоккеистов растет из-за агентов.

В минувшем сезоне челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, в котором уступили «Локомотиву » со счетом 1-4.

«Состав изменится. В процентном отношении пока сложно сказать. Есть такой момент, как потолок зарплат. Мы ограничены не только таким потолком, но и финансами, ресурсами.

В эти финансы нам нужно вписаться. Такая проблема есть у команд, которые достигают более-менее положительного результата в сезоне.

Поясню. У каждого хоккеиста есть агент. Он, как правило, считает, что именно благодаря его клиенту «Трактор » пробился в финал и добился серебряных медалей.

И теперь, как будто «Трактор» должен отдать все стоящее и подписать сумасшедший контракт именно с его клиентом. То есть, ценность игроков едва ли не кратно возрастает.

И, тем не менее, мы сейчас стараемся сохранить костяк команды. Костяк, который формирует рабочую атмосферу. Для нас это очень важно и важны человеческие факторы.

Можно собрать команду из больших мастеров, но она не «склеится», в ней не будет единомышленников, людей, которые могли бы всего себя отдавать победе.

Конечно, Шабанова не заменить. Его уникальность в том, что Максим не только хорошо, результативно действует на площадке, но и делает сильнее своих партнеров. Усиливает их. У него это ярко выражено… Но нам нужно идти вперед.

За Максимом мы будем следить и радоваться его успехам», – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин .

Агент Шабанова сказал, что форвард интересен «Юте», «Вегасу», «Бостону» и «Айлендерс»: «Критерий выбора один. Надо понять, где у него будет место в составе»