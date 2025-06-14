Тренер «Нью-Джерси» Брылин остается в клубе: «Договорился о продлении соглашения на 2 года. Обязанности пока будут те же»
Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин остается в клубе.
51-летний специалист продолжит работу в тренерском штабе Шелдона Кифа в должности ассистента.
«Я договорился о продлении соглашения с клубом на два года. Пока у меня останутся те же обязанности, которые были и раньше», – сказал Брылин.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» в качестве игрока работает в тренерском штабе «Девилс» с сезона-2022/23.
Арсений Грицюк: «Не думаю, что с Брылиным будет тесный контакт, хоть мы и русские. У него уже наполовину американский менталитет»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости