Тренер «Нью-Джерси» Брылин остается в клубе: «Договорился о продлении соглашения на 2 года. Обязанности пока будут те же»

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин остается в клубе.

51-летний специалист продолжит работу в тренерском штабе Шелдона Кифа в должности ассистента.

«Я договорился о продлении соглашения с клубом на два года. Пока у меня останутся те же обязанности, которые были и раньше», – сказал Брылин .

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси » в качестве игрока работает в тренерском штабе «Девилс» с сезона-2022/23.

Арсений Грицюк: «Не думаю, что с Брылиным будет тесный контакт, хоть мы и русские. У него уже наполовину американский менталитет»