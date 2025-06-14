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Тренер «Нью-Джерси» Брылин остается в клубе: «Договорился о продлении соглашения на 2 года. Обязанности пока будут те же»

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин остается в клубе.

51-летний специалист продолжит работу в тренерском штабе Шелдона Кифа в должности ассистента. 

«Я договорился о продлении соглашения с клубом на два года. Пока у меня останутся те же обязанности, которые были и раньше», – сказал Брылин.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» в качестве игрока работает в тренерском штабе «Девилс» с сезона-2022/23. 

Арсений Грицюк: «Не думаю, что с Брылиным будет тесный контакт, хоть мы и русские. У него уже наполовину американский менталитет»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoШелдон Киф
ТАСС
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