Арсений Грицюк: «Не думаю, что с Брылиным будет тесный контакт, хоть мы и русские. У него уже наполовину американский менталитет»
Арсений Грицюк высказался о Сергее Брылине из штаба «Нью-Джерси».
– Знакомы ли вы с Сергеем Брылиным?
– Нет. Это все-таки тренер, не думаю, что у нас будет тесный контакт несмотря на то, что мы оба русские. Он уже давно за океаном. Думаю, у него уже наполовину американский менталитет, – сказал форвард «Нью-Джерси».
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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