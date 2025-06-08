Арсений Грицюк: «Не думаю, что с Брылиным будет тесный контакт, хоть мы и русские. У него уже наполовину американский менталитет»

Арсений Грицюк высказался о Сергее Брылине из штаба «Нью-Джерси».

– Знакомы ли вы с Сергеем Брылиным?

– Нет. Это все-таки тренер, не думаю, что у нас будет тесный контакт несмотря на то, что мы оба русские. Он уже давно за океаном. Думаю, у него уже наполовину американский менталитет, – сказал форвард «Нью-Джерси».