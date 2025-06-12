Кожевников об Овечкине: «Скоро вернется в Россию и будет поднимать свою школу. Главное – не пускать родителей на тренировки, а то они и его начнут учить»
Действующее соглашение 39-летнего форварда с «Вашингтоном» завершается летом 2026 года. В Москве идет строительство академии, совладельцем которой будет Овечкин.
«Скоро Саня вернется в Россию и будет поднимать свою школу.
Я думаю, что в его школе просто отбоя не будет от детей, которые захотят там заниматься. Лишь бы не грузили мальчишек, у нас с этим есть проблемы, ведь это дорогой вид спорта.
И самое главное – чтобы он родителей не пускал на тренировки, а то они и его начнут учить. Потому что нашим родителям, особенно мамам, все равно, кто перед ними – Александр Овечкин, Уэйн Гретцки или кто-то еще.
Им до лампочки, они знают все и всегда. Хотя у них нет даже и близко хоккейного образования, но они считают себя самыми умными», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Овечкин проверил ход строительства своей академии в Москве: «Все по плану, работа кипит!»