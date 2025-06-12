Кожевников об Овечкине: «Скоро вернется в Россию и будет поднимать свою школу. Главное – не пускать родителей на тренировки, а то они и его начнут учить»

Александр Кожевников ожидает, что Александр Овечкин скоро вернется в Россию.

Действующее соглашение 39-летнего форварда с «Вашингтоном » завершается летом 2026 года. В Москве идет строительство академии, совладельцем которой будет Овечкин .

«Скоро Саня вернется в Россию и будет поднимать свою школу.

Я думаю, что в его школе просто отбоя не будет от детей, которые захотят там заниматься. Лишь бы не грузили мальчишек, у нас с этим есть проблемы, ведь это дорогой вид спорта.

И самое главное – чтобы он родителей не пускал на тренировки, а то они и его начнут учить. Потому что нашим родителям, особенно мамам, все равно, кто перед ними – Александр Овечкин, Уэйн Гретцки или кто-то еще.

Им до лампочки, они знают все и всегда. Хотя у них нет даже и близко хоккейного образования, но они считают себя самыми умными», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Овечкин проверил ход строительства своей академии в Москве: «Все по плану, работа кипит!»